4,5 года колонии назначили адвокату из Иркутска за попытку незаконно отсудить 2 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске перед судом предстал адвоката региональной Адвокатской палаты. Его признали виновным в "Покушении на мошенничество в особо крупном размере". Следствие и суд установили, что мужчина пытался получить деньги от одной из организаций города с помощью обмана и злоупотребления доверием. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе регионального СК.

- Через суд он пытался вернуть денежные средства в размере более 2-х миллионов рублей, оплаченные ранее за строительные материалы, выдвигая версию о том, что товар ему не был поставлен. Однако фактически организацией заказ был исполнен в полном объеме, - рассказали в ведомстве.

Накануне Кировский районный суд Иркутска признал адвоката виновным, ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафа в размере 300 тысяч рублей.

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