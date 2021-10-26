51-летняя женщина пострадала при столкновении машины скорой помощи и «Хонды Стрим» под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП с участием машины скорой помощи произошло 26 октября под Иркутском. Сообщается о пострадавшей 51-летней пациентке. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии выясняются. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Сегодня около 7:30 утра в поселке Маркова Иркутского района произошло столкновение «Хонды Стрим» с машиной скорой медицинской помощи, двигающейся с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате аварии травмы получил женщина-пассажир «скорой», - рассказали в ведомствах.

Прокуратура Иркутска организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охотник из Жигалово стрелял по грузовикам, чтобы остановить строительство карьера возле зимовья. Обошлось без пострадавших. (подробности)

4,5 года колонии назначили адвокату из Иркутска за попытку незаконно отсудить 2 миллиона рублей. Его признали виновным в покушении на мошенничество в крупном размере. (подробности)