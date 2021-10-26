«Chevrolet Cruze» и «Nissan Moco» столкнулись на трассе «Сибирь» в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП произошло на федеральной дороге «Сибирь» в районе села Кимильтей Зиминского района. Там столкнулись автомобили «Chevrolet Cruze» и «Nissan Moco». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 49-летнюю женщину, которая управляла «Nissan Moco», доставили в больницу с травмами, - рассказали в ведомстве.

Водителю второй машины повезло, он был пристегнут ремнем безопасности и не пострадал. Была ли пристегнута пострадавшая, можно будет узнать только после экспертизы.

Дорожные полицейские разбираются в произошедшем и устанавливают все обстоятельства.

Напомним, что с начала 2021 года произошло 162 аварии, в которых водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Из-за этого 79 человек погибли и 232 получили различные травмы.

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