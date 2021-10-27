Лишенный прав водитель «Тойоты Королла» сбил 8-летнего мальчика на "зебре" в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске в ДТП пострадал школьник. Вечером 26 октября 31-летний водитель «Тойоты Королла» сбил 8-летнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика госпитализировали в больницу с травмами. Полиция выяснила, что мужчина, который был за рулем иномарки, не раз нарушал ПДД и в 2017 году был лишен водительских прав за пьяную езду, но удостоверение в ГИБДД не сдавал. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В августе текущего года он уже попадался за управлением транспортном, инспекторы изъяли у него водительское удостоверение, отстранили от управления и составили несколько административных материалов, в том числе по факту управления транспортным средством лицом, лишенным такого права. Таким образом, фактически срок лишения, наложенный 2017 году, начал исчисляться с момента изъятия прав, - рассказали в ведомстве.

В момент аварии мужчина также не имел права садиться за руль. На нарушителя составлены 3 административных материала, его поместили в спецприемник.

Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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