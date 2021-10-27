От 8 до 12 лет колонии назначил суд трем жителям Усть-Илимска за похищение и убийство мужчины Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Трех жителей Усть-Илимска признали виновными в похищении и убийстве человека. Каждого из них приговорили к лишению свободы в колонии строго режима сроком от 8 до 12 лет. Напомним, следствием и судом было установлено, в сентябре 2019 года 34-х летний мужчина пришел на встречу со знакомым чтобы вернуть ему долг, но тот в назначенное время прийти не смог и попросил двух друзей сделать это вместо него его. Молодые люди, подъехав на автомобиле на остановку, стали требовать у мужчины деньги, но получили отказ. Между ними завязался конфликт. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- В какой-то момент молодые люди увидели, что у должника при себе имеется пистолет. Удерживая мужчину, они посадили его в автомобиль и проследовали в гаражный кооператив, где уже втроем причинили ему телесные повреждения. Затем злоумышленники решили убить потерпевшего, распределив между собой роли. Мужчину вывезли в лесной массив, где застрелили из его же пистолета, сожгли тело и скрылись с места преступления, - рассказали в ведомстве.

В августе 2020 года трое жителей Усть-Илимска в возрасте от 24 до 27 лет были задержаны, а в дальнейшем по ходатайству следствия арестованы судом.

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимых виновными в совершении преступлений.

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