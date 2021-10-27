2,7 миллиона рублей украл житель Иркутской области у родителей своей любовницы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Мужчину из Шелехова признали виновным за воровство 2 миллиона 750 тысяч рублей. В январские праздники житель Шелехова отвез свою возлюбленную с ее семью в Иркутск, чтобы они совершили покупки. Сам отправился в дом ее родителей, в котором он тоже жил, и украл из сейфа деньги. Об этом сообщают в пресс-службе Шелеховского городского суда.

- Мужчина знал о сейфе и догадывался о наличии там денег, так как родители говорили о намерении приобрести дом для их семьи, - рассказали ведомстве. - После этого он вернулся к магазину, забрал всех, привёз домой, поставил машину в гараж и исчез.

Семья обратилась в полиции с заявлением о пропаже. Однако вскоре обнаружили, что пропали и деньги. Преступника задержали сотрудники ГИБДД после проверки его документов.

На похищенные деньги он купил машину, снял квартиру, арендовал помещение под автосервис, оборудовал его и отремонтировал, купил предметы мебели, цифровую технику, ювелирные изделия. Оставшиеся 150 тысяч рублей были найдены при задержании, их вернули потерпевшим.

Преступник признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал мужчину виновным по статье «Кража», его лишили свободы на 3 года и шесть месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Обязал возместить потерпевшим все украденные деньги.

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