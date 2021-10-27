23-летний мужчина убил жителя Балаганского района и сжег его дом, чтобы скрыть улики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи предъявили обвинение 23-летнему мужчине за убийство 41-летнего жителя Балаганского района. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следствием было установлено, что 24 октября в селе Шарагай молодой человек находился в гостях у своего соседа, где они пили алкоголь, - рассказали в ведомстве. - Между ними начался конфликт, во время которого обвиняемый ударил товарища стиральной машиной несколько раз.

Потерпевший умер на месте происшествия. Чтобы скрыть следы убийства преступник облил дом бензином и поджег его. После тушения огня пожарники нашли из комнат сильно обгоревшее тело мужчины. Экспертиза подтвердила, что он умер от травмы головы.

Подозреваемого задержали по горячим следам сотрудники полиции и следователи СК. Его поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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