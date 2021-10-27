РЖД выплатит 1,5 миллиона рублей семье погибшего машиниста из Тайшета Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

РЖД обязали выплатить 1,5 миллиона рублей семье погибшего на производстве работника в Тайшетском районе. Машинист железнодорожно-строительной машины Тайшетского производственного участка умер в июне 2021 года. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской прокуратуры Иркутской области.

- Он транспортировал железобетонные опоры с применением экскаватора-погрузчика на комбинированном ходу, - рассказали в ведомстве. - В результате допущенных нарушений законодательства по охране труда работник был зажат между кабиной экскаватора-погрузчика и углом здания гаражного бокса. Смерть была зафиксирована бригадой скорой помощи.

По мнению РЖД мужчина находился не на территории работодателя и не принимал участие в деятельности производства. Прокуратура признала заключения организации незаконными и обратилась в Тайшетский городской суд с требованием признать, что работник умер на производстве. Также потребовал возместить жене погибшего и двум его детям моральный вред в размере 500 тысяч рублей на каждого.

Суд признал исковые требования обоснованными и удовлетворил в полном объеме. Решение пока не вступило в законную силу.

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