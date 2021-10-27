Тело мужчины обнаружили на трассе «Вилюй» в Братске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Брастке полиция разыскивает возможных очевидцев, видевших происшествие, в из-за которого погиб мужчина. Ночью 26 октября, около 1:50 на 238-м километре федеральной трассы «Вилюй» (в районе бывшего мясокомбината) на проезжей части было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Установлено, что 57-летний погибший проживал в Братске, - отметили в ведомстве.

Для выяснения обстоятельств смерти пострадавшего полицейские обращаются к возможным очевидцам, а также к водителям, проезжавшим 27 октября в период с 1:25 до 2:00 ночи по федеральной трассе в районе Падуна с просьбой позвонить в следственный отдел МУ МВД России «Братское».

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