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Общество27 октября 2021 13:54

32-летнего без вести пропавшего жителя Улан-Удэ разыскивают в Иркутске

В день исчезновения он был одет в черную куртку, темно-синий свитер и серые джинсы
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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32-летнего без вести пропавшего жителя Улан-Удэ разыскивают в Иркутске

32-летнего без вести пропавшего жителя Улан-Удэ разыскивают в Иркутске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

32-летнего без вести пропавшего жителя Улан-Удэ разыскивают в Иркутске. Известно, что 30 мая мужчина ушел из дома, расположенного по улице Геологов областного центра и до настоящего времени о нем ничего не известно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- При наличии какой-либо информации о пропавшем или о его местонахождении, полицейские просят незамедлительно сообщить по официальным телефонам ведомства, - обратились к горожанам в правоохранительных органах.

Приметы разыскиваемого: азиатский тип лица, рост около 175-180 см, на вид около 28-30 лет, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темные.

Был одет: куртка черного цвета, темно-синий свитер, серые джинсы. При себе имел черную барсетку.

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