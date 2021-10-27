57-летний братчанин едва не задавил женщину на пешеходном переходе в Братске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники ГИБДД Братска нашли нарушителя, который не остановился перед пешеходным переходом в районе автостанции. В этом момент по нему шел человек. Запись с видеорегистратора с зафиксированным нарушением попала в социальные сети. Об этом сообщают на официальном сайте ГИБДД ГУ МВД России по Иркутскои области.

- На кадрах видно, как автомобиль ВАЗ-2121, двигаясь по улице Мира, не останавливается перед пешеходным переходом в районе автостанции, по которому в этот момент идет женщина, - пояснили в ведомстве. - Она успевает остановиться в нескольких сантиметрах от пронесшейся мимо машины.

Дорожные полицейские установили, что нарушителем был 57-летний братчанин. Его оштрафовали на 1500 рублей.

Напомним, что с начала 2021 года на территории региона на пешеходных переходах было зафиксировано 163 наезда, в которых погибли 5 человек и 166 получили травмы.

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