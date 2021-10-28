Большегруз с 20 тоннами замороженной рыбы без документов задержали в Слюдянке. Фото: Россельхознадзор Иркутской области

На посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка накануне остановили большегруз с 20 тонными замороженной рыбы и рыбной продукции. У водителя не было необходимых ветеринарных документов на груз, который он вез из Владивостока в Воронеж и Рязань. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора Иркутской области.

Владельцев рыбы оштрафовали за нарушение ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Груз задержали до выяснения его происхождения.

- Предприятие-отправитель груза прислало нам необходимые документы, после этого водитель последовал дальше в свои пункты назначения, - говорят специалисты.

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