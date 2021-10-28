35 памятников и 5 арт-объектов помыли в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске помыли памятники и арт-объекты на общественных озелененных территориях города, находящихся на содержании у МКУ Иркутска «Городская среда». Для очистки высоких сооружений, таких как памятник Якову Похабову, маршалу Жукову, специалисты использовали подъемники. Остальные объекты промывали с земли. Об этом сообщают в официальном аккаунте в соцсетях администрации Иркутска.

- На памятники негативно воздействуют уличная пыль и копоть от автомобилей, птичий помет и действия вандалов. Чтобы сохранить памятники и арт-объекты в надлежащем виде, проводятся работы по их очистке от загрязнений, - отметили в администрации.

Напомним, что всего на содержании у муниципальной организации находится 5 арт-объектов и 35 памятников.

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