Еще 27 семей, пострадавших от наводнения, получат новое жилье в Иркутской области Фото: Алексей ФОКИН

Иркутской области выделили 78,8 миллионов рублей на выплаты жителям, которые пострадали от наводнения в 2019 году. Деньги направят 27 семей, которые подтвердили право на получение социальной поддержки для приобретения нового жилья. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В результате масштабного наводнения в Приангарье летом 2019 года непригодными для проживания и подлежащими сносу признали 7810 жилых помещений, - рассказали в правительстве. - 7669 владельцев получили свидетельства на приобретение или строительство нового жилья. Из областного и федерального бюджетов на это было выделено около 23 миллиардов рублей.

В суды также обратились жители, которые пытаются доказать права собственности на подтопленное жилье, а также проведение в нем капитального ремонта. С начала 2021 года подали 214 заявлений. По 27 уже приняли решение, 44 еще находятся на рассмотрении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

35 памятников и 5 арт-объектов помыли в Иркутске. Для высоких сооружений использовались подъемники. (подробности)

1,5 миллиона рублей алиментов выплатил иркутянин, чтобы продолжить ездить за рулем. Житель Иркутска устраивался водителем в компанию по перевозке и ограничения были ему совсем некстати. (подробности)