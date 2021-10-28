В Бодайбо задержаны члены ОПГ, похитившие гендиректора крупной фирмы. Фото: предоставлено СУ СК России по Иркутской области.

В Бодайбо предъявлено обвинение двум мужчинам, которых подозревают в похищении людей и вымогательстве денег в составе ОПГ. По версии следствия, в августе текущего года они насильно удерживали генерального директора, одного из учредителей и начальника службы безопасности предприятия по предоставлению в аренду спецтехники для добычи золота. Несколько человек на пяти машинах остановили на дороге «Лексус 570» и применяя насилие, вывезли сотрудников компании на производственную базу, где около трех часов избивали их, угрожая огнестрельным оружием и убийством. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе регионального СУ СК.

- Подозреваемые требовали от потерпевших передать им доли в уставном капитале ООО и права на находящееся в безвозмездном пользовании имущество в особо крупном размере. После получения от одного из потерпевших согласия на выполнение в кратчайшие сроки условий, выдвинутых злоумышленниками, цель последних была достигнута, мужчины были отпущены, - рассказали в ведомстве.

В октябре следователями СК совместно с сотрудниками УФСБ подозреваемые были задержаны. Двух активных участников преступлений, лидеров преступной группировки по ходатайству следствия заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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