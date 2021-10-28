Водитель «Тойоты Корона» не справился с управлением и перевернулся в Нукутском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП произошло вечером, 27 октября на 18 километре дороги «Залари-Жигалово» в районе поселка Целинный Нукутского района. 34-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полиция установила, что в момент аварии погибший не был пристегнут ремнем безопасности, - рассказали в ведомстве. - 33-летняя жена, которая была пристегнута, и дочка, находившейся в детском удерживающем устройстве, не пострадали.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался в больнице. Дорожные полицейские проводят проверку, разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что с начала 2021 года произошло 162 ДТП с участием водителей и пассажиров, которые пренебрегали правилами применения ремней безопасности. Погибло 79 человек и 232 получили травмы разной тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один пешеход погиб, двое получили травмы в ДТП в Иркутске 27 октября. Водитель «Хонды» насмерть сбил 65-летнего пешехода на «зебре» на Пулковском переулке. (подробности)

В Бодайбо задержаны члены ОПГ, похитившие гендиректора крупной фирмы. Они требовали передать им доли в компании. (подробности)