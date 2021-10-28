Один пешеход погиб, двое получили травмы в ДТП в Иркутске 27 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Три ДТП с участием пешеходов произошло в Иркутске 27 октября, одно из них оказалось смертельным. На улице Ленина около 9 часов утра 44-летний водитель «ВАЗ» сбил на пешеходном переходе женщину. 45-летней сибирячке понадобилась помощь медиков. Позже на Пулковском переулке 81-летний мужчина за рулем «Хонды» наехал на 65-летнего пешехода, который переходил дорогу по «зебре». Из-за серьезных травм он умер в больнице. Вечером авария произошла на улице Баррикад. 22-летний иркутянин на «Тойоте» сбил 34-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения иномарки. Находился ли мужчина на пешеходном переходе устанавливается. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что при проезде пешеходного перехода необходимо быть предельно внимательным, готовым в любой момент снизить скорость и затормозить. Опережать или обгонять транспортные средства опасно, - рассказали в ведомстве. - Пешеходам же на пешеходных переходах следует выходить на проезжую часть только после того, как они оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

В Иркутской области с начала года на пешеходных переходах зарегистрировано 163 наезда, в которых 5 человек погибли и 166 получили травмы.

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