30-летняя женщина украла корову в Эхирит-Булагатском районе, чтобы забить на мясо

30-летняя женщина украла корову в Эхирит-Булагатском районе Фото: Алексей ФОКИН

В отделение полиции обратился мужчина , который рассказал, о пропаже своей коровы в Эхирит-Булагатском районе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.

- Полицейские установили, что злоумышленницей была 30-летняя жительница поселка Усть-Ордынский. - рассказали в ведомстве. - Она украла корову у пострадавшего во время утреннего свободного выпаса.

По словам женщины, она увела животное к себе на участок. Знакомые помогли забить корову и разделать тушу, после чего мясо продали. Собственнику был причинен ущерб на общую сумму 50 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело и направили в Эхирит-Булагатский районный суд. Женщину отпустили под подписку о невыезде.

Чаще всего такие случаи происходят на территории Черемховского, Боханского, Баяндаевского, Зиминского и Эхирит-Булагатского районов. За 2021 в Иркутской области зафиксировали 73 кражи крупного рогатого скота.

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