Иркутяне смогут принять участие в массовых уличных зарядках в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Массовые уличные зарядки будут проходить и в 2022 году в Иркутске. С просьбой о продлении таких мероприятий обратились жители микрорайона Первомайский. Об этом сообщают в управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии.

- На стадионе школы № 6 утренние зарядки все лето проводили российская тхэквондистка, серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Наталья Иванова и лицензированный фитнес-тренер Наталья Сытина, - рассказали в управлении.

Занятия проходили бесплатно, все лето на территории школы собирались по 20-30 человек разного возраста и статуса. В большинстве случаев приходили позаниматься жители окрестных домов.

Для удобства жителей было выбрано 35 адресов для проведения тренировок в Иркутске. Их вели квалифицированные тренеры, которые учитывали физическую нагрузку по возрастам и индивидуальным особенностям участников. Сейчас уже определяют места, на которых будут проводить зарядки в 2022 году.

Напомним, что занятия в 2021 году проходили в каждом районе Иркутска, всего их было более 4 тысяч зарядок, на которых зарегистрировали почти 21 тысячу посещений.

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