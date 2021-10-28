23 березы вырубили в Аларском районе на общую сумму более 75 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Аларского района с привлечением сотрудника регионального минлеса провела проверку исполнения лесного законодательства. Во время нее была обнаружена незаконная вырубка на территории лесничества в 2 километров от деревни Малолучинск. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Установлено, что разрешающих документов на лесозаготовительную деятельность в этом месте не выдавалось, - рассказали в ведомстве. - Там было вырублено 23 березы. Лесному хозяйству причинен ущерб в размере более 75 тысяч рублей.

Материалы проверки были направлены в следственный отдел. Возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку леса, совершенную в особо крупном размере. За ходом дела будет следить прокуратура.

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