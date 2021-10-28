15-летний подросток на угнанной машине устроил ДТП в Усть-Илимске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усть-Илимске подростки угнали машину ВАЗ и через несколько метров попали в ДТП. Полицейские установили личности школьников, которые скрылись с места происшествия. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.

- В дежурную часть полиции обратилась женщина, которая рассказала, что неизвестный на машине ВАЗ врезался в ее автомобиль, бросил разбитый транспорт и сбежал с места ДТП,-рассказали в ведомстве. - Сотрудники полиции выяснили, что владелец жигулей живет в соседнем дворе и в момент аварии он находился дома.

В ходе опроса очевидцев и изучения записи камер видеонаблюдения, было установлено, что аварию устроила группа подростков. Одним из злоумышленников оказался 15-летний школьник. Он пришел в гости к хозяйке машины и украл ключи, чтобы покататься с друзьями.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

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