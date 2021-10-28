Ремонт путепровода на Джамбула в Иркутске планируют завершить раньше

Путепровод на Джамбула планирую завершить раньше. Фото: правительство Иркутской области

Движение автомобилей на отремонтированной части путепровода по улице Джамбула в Иркутске планируют открыть 30 октября. Там завершаются подготовительные работы. Об этом сообщают в правительстве Иркутской области.

- Уже уложили асфальтобетон, нанесли дорожные разметки, смонтировали системы освещения, - рассказали в правительстве. - Подрядчику осталось закончить установку ограждений и убрать строительный мусор.

По завершению всех работ двигаться можно будет только по одной полосе путепровода. Также специалисты проведут проверку новых конструкций, а после откроют еще две полосы из Ленинского района. Регулировать движение будут сотрудники ДПС.

Напомним, что реконструкция объекта началась в конце 2020 года. В 2023 году ремонт путепровода должен быть полностью завершен. Однако подрядчик планирует сделать это раньше.

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