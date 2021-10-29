Пенсионерка отсудила 70 тысяч рублей за падение с обледенелого крыльца в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Управляющая компания выплатит 70 тысяч рублей пенсионерке из Ангарска, из-за того, что ее работники вовремя не почистили крыльцо многоквартирного дома. Женщина поскользнулась на нем, упала и сломала лодыжку. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

Это произошло в ноябре прошлого года. Травмы были многочисленные, в том числе и сложный осколочный перелом лодыжки.

- В защиту прав пенсионерки прокурор города направил в суд исковое заявление с требованием о взыскании компенсации морального вреда и расходов на лечение, - рассказали в прокуратуре регионе. - Ангарский городской суд требования удовлетворил это требование.

УК в Ангарске выплатит 70 000 рублей, затраченные женщиной на лечение и компенсацию морального вреда.

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