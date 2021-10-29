Новый мост открыли через реку Кирей в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области запущено новый мост через реку Кирей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов Иркутской области.

Автомобильный мости до села Уйтаг открыт администрацией Кирейского сельского поселения под контролем судебных приставов, которые контролировали его возведение после того, как к ним поступил лист из суда. Установить переправу руководство местности должно было до конца декабря 2022 года, но так как переправа была действительно жизненно необходима, ее установили на год раньше.

Напомним, мост через реку Кирей стал аварийным после паводков 2019 года в Иркутской области, больше известных как наводнение в Тулуне.

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