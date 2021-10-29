Рейд по соблюдению масочного режима прошел в общественном транспорте Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске специалисты проверяют, как соблюдается масочный режим в общественном транспорте. Рейды идут каждый день во всех районах города. В проверке участвуют специалисты профильного отдела городской администрации совместно с сотрудниками полиции. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.

- Во время рейда, который состоялся накануне в Иркутске, полицейские останавливали и проверяли маршрутные автобусы, проводили беседы с водителями и пассажирами о необходимости использования средств индивидуальной защиты и бережного отношения к своему здоровью, - пояснили в ведомстве.

Полицейские отметили, что жители с пониманием относятся к установленным требованиям и соблюдают масочный режим.

Напомним, за несоблюдение масочного режима нарушители могут понести административную ответственность: для граждан – предупреждение или штраф в размере до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; для предпринимателей без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

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