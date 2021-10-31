В трех районах Иркутска 1 ноября отключат свет Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

О том, что дома выключат свет, хочется знать заранее. Иркутская электросетевая компания предупреждает жителей города о том, что 1 ноября планируют ограничить электроснабжение в некоторых домах в трех районах - Октябрьском, Правобережном и Свердловском. Причина - плановые работы на сетях.

- Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу, - заверяют специалисты. - В редких случаях, когда ремонт требует больше времени, срок отключения может быть увеличен.

Так, на некоторых улицах и в СНТ Правобережного района свет пропадет на целый день. С утра до обеда электричества не будет в центральной части города, а точнее, в нескольких домах на улицах Советская, Декабрьских Событий и Карла Либкнехта. Список конкретных адресов и сроков - ниже.

Фото: "Свет38" в соцсетях.

Фото: "Свет38" в соцсетях.

Фото: "Свет38" в соцсетях.