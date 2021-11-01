Ремонт улицы Трактовой завершают в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Ремонт улицы Трактовой в Иркутске завершается. Подрядная организация работает в усиленном режиме, количество техники и рабочих увеличено в два раза. По словам представителя подрядчика, 1 ноября на объект вышло более 50 человек и свыше 20 единиц техники. Накануне работы выполняли 17 человек. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- На Трактовой ведутся работы по установке бортового камня, а также асфальтирование выделенной полосы в направлении центра города. Ежедневно дорожники укладывают более 200 метров нового покрытия. Также ведутся работы по асфальтированию съездов к примыкающим территориям, - отметили в администрации города.

Напомним, после завершения работ Трактовая станет шестиполосной со специальной полосой для общественного транспорта. Для повышения качества дорожного полотна во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия использовался более прочный щебеночно-мастичный асфальтобетон, а также на стыках смежных полос асфальта используется битумно-мастичная лента. ЩМА – один из лучших по износостойкости. Этот тип покрытия применяют на улицах с высокой транспортной нагрузкой и федеральных трассах.

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