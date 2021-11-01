Ежемесячную выплату для ветеранов труда в Иркутской области увеличили на 21 рубль Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 ноября в Иркутской области увеличился размер ежемесячного пособия для ветеранов труда. Изменения внесли в Закон Иркутской области № 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области» в целях соблюдения принципа социальной справедливости. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Размер регионального пособия уравняли с выплатой ветеранам труда федерального значения, это 544 рубля, - рассказали в правительстве со ссылкой на министерство социального развития, опеки и попечительства Приангарья.

В 2021 году на предоставление ежемесячной денежной выплаты в областном бюджете предусмотрено 53,2 миллиона рублей. По состоянию на 1 октября пособие получает 9531 ветеран труда Иркутской области.

Напомним, ранее ветераны поучали ежемесячное пособие в размере 523 рубля.

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