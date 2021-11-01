Пенсия по инвалидности в Иркутской области будет продлеваться автоматически до 1 марта 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки пенсии по инвалидности Пенсионный фонд России будет продлевать беззаявительно до 1 марта 2022 года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- С октября 2021 года по март 2022 года гражданину не нужно повторно подтверждать инвалидность в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), продление пенсии и соответствующих социальных выплат Пенсионный фонд сделает автоматически на шесть месяцев на основании сведений Федерального реестра инвалидов (ФРИ), - рассказали в правительстве региона.

Такжеп личное присутствие не нужно при первичном освидетельствовании. Получив необходимую информацию, специалисты ПФР связываются с гражданином и информируют его о возможности подачи заявления на назначение и доставку пенсии дистанционно – через портал Госуслуг.

Напомним, впервые данные меры ввели в условиях пандемии 9 апреля 2020 года, сначала до 1 октября 2020 года, после еще на полгода – до 1 марта 2021 года. За весь этот период в Иркутской области автоматически продлили пенсии по инвалидности более 29 тысяч граждан.

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