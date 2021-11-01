Семьи с детьми смогут оформить ипотеку по ставке 6 % в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области семьи с детьми смогут оформить ипотеку по ставке 6 %. Программа «Семейная ипотека» реализуется Министерством финансов России в составе национального проекта «Демография». Однако это касается лишь тех семей, в которых первый и последующие дети родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Также программа, в которой участвуют 50 банков, доступна для семей с приемными детьми, а также детьми-инвалидами. Получить кредит на специальных условиях можно до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, в других регионах, в том числе и в Иркутской области, – 6 млн рублей. Оформить ипотеку можно сроком до 30 лет, первоначальный взнос должен составлять не менее 15 % от стоимости жилья, - отметили в пресс-службе правительства. - Средства по программе «Семейная ипотека» можно направить на приобретение жилья на первичном рынке (например, квартиры в новостройке, строящемся жилом комплексе или частного дома с земельным участком). При этом продавцом обязательно должно выступать юридическое лицо (застройщик).

Также оформить ипотеку возможно для строительства жилого дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нем частного дома. Однако все работы должны

проводиться строго по официальному договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Кроме того, участники программы могут приобрести жилье и на вторичном рынке у физических лиц, если оно расположено в сельском поселении на территории Дальневосточного федерального округа.

Кроме того, федеральная программа «Семейная ипотека» позволяет рефинансировать действующий ипотечный кредит по льготной ставке (до 6 % годовых). Для этого также должно соблюдаться условие – рождение первого ребенка или последующих детей после 1 января 2018 года.

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