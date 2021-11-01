Обвиняемая в махинациях с жильем для детей-сирот экс-глава Куйтуна предстанет перед судом Фото: Анатолий ЖДАНОВ

СК завершил расследование в отношении бывшей главы Куйтуна. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и получении взятки в крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК регионального Главка МВД. По версии следствия, в 2018 году глава администрации получила взятку от застройщика, за что выдала разрешительную документацию при строительстве домов для детей–сирот по улице Киевская в Куйтуне в рамках государственной программы. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В результате была произведена приёмка работ и введение в эксплуатацию домов с отсутствующей благоустроенной придомовой территории, иными строительными нарушениями и недочетами, что повлекло нарушение конституционных и жилищных прав граждан, - рассказали в ведомствах.

В результате бюджету Иркутской области причинен ущерб на сумму 6,9 миллионов рублей.

Следователи СК наложили арест на однокомнатную квартиру экс-чиновницы, расположенную в веденном в эксплуатацию доме для детей-сирот, которую, по версии следствия , женщина получила в счет взятки.

Также специалисты провели большое количество различных судебных экспертиз, в том числе почерковедческие, строительно-технические и другие.

Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд для рассмотрения по существу.

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