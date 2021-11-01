Троллейбус и два трамвая в Иркутске украсили граффити Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске общественный транспорт украсили граффити. Участники фестиваля уличного искусства «Baikal art fest» оформили троллейбус и два трамвая, курсирующих по городу. Художники из Иркутска, Улан-Удэ и Калининграда четыре дня создавали работы в тематике: технологии, природа и общество. Все изображения были выполнены экспромтом на глазах горожан. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Также участники фестиваля «Baikal art fest» оформили панно с названиями остановок общественного транспорта. В ближайшее время они будут размещены на четырех остановочных пунктах: «Подстанция», «Плотина ГЭС», «Школа № 28», «Кедр». Подобные арт-объекты уже смонтированы в шести точках города, на остановках «Больница Академгородка», «Госуниверситет», «Музыкальный театр», «Чкалова», «Верхняя Лисиха» и «Технический университет», - отметили в администрации города.

Напомним, фестиваль «Baikal art fest» организован авторами регионального творческого проекта «Голос улиц». 29 и 30 октября в рамках фестиваля состоялись художественные перфомансы, лекции и мастер-классы. Участниками мероприятий стали 16 мастеров из разных городов России.

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