Портреты птиц Иркутского зоосада украсили трансформаторную подстанцию в Первомайском районе. Фото предоставлено Иркутским Зоосадом

Иркутский художник раскрасил трансформаторную подстанцию портретами пернатых из зоосада города. Ранее его арт-объекты украсили дворы микрорайона Ново-Ленино, а теперь изображение неясыти и сокола пустельги появились во дворе в Первомайском микрорайоне. Об этом сообщают на официальном аккаунте Иркутского Зоосада.

- Над рисунками работал Сергей Пнёв, - рассказали на сайте. - На этот раз мастер использовал не краски и кисти, а аэрозольные баллончики. Изобразить пернатых он решил по собственной инициативе. По мнению художника, птиц рисовать легче, чем других животных

Жители ближайших домов были очень рады яркому виду трансформаторная подстанция. Во время работы художника много раз благодарили за украшение придомовой территории. Больше всего в рисунках были заинтересованы дети.

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