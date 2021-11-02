Трех жителей Иркутска задержали за организацию незаконной миграции

Трех жителей Иркутска задержали за поддельные документы и предоставление жилья сотням мигрантам Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские Приангарья вместе со следователями и сотрудниками миграционного контроля при поддержки бойцов Росгвардии задержали преступную группу, которая занималась организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Преступники за деньги изготавливали липовые уведомления о прибытии иностранного гражданина в уполномоченные органы, чтобы те могли свободно находиться на территории Иркутской области, - рассказали в ведомстве. - Составляли фальшивые договоры трудоустройства. Они арендовали общежитие в Иркутске и создали несколько организаций, занимающихся строительством и оказанием правовой помощи гражданам других стран.

Во время обыска места жительства и работы были найдены и изъяты трудовые договоры, паспорта иностранных граждан, печати, компьютерная техника, незаполненные бланки документов, денежные средства и сим-карты.

Главным в этом бизнесе был уроженец ближнего зарубежья, проживающий на территории Иркутска более 10 лет. За 2021 год, он и его две подельницы оформили липовые документы нескольким сотням мигрантов. По этим «бумагам» иностранцы могли получить патенты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Мигрантов отпустили под подписку о невыезде.

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