Больше 300 тысяч рублей отдала ангарчанка мошенникам при покупке майнинговых машин Фото: Анастасия ОСИПОВА

В отделение полиции обратилась 32-летняя жительница Ангарска, работающая в аптеке. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, когда хотела купить майнинговые машины. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские установили, что предложение о продаже устройств потерпевшая увидела в интернете, - рассказали в ведомстве. - Она связалась с продавцом в популярном мессенджере и обсудила покупку 5 специализированных устройств общей стоимостью 339 тысяч рублей. Деньги перевела на банковскую карту частного лица.

Спустя некоторое время женщина решила уточнить детали доставки, однако страница магазина в мессенджере была уже заблокирована.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция напоминает, что аферисты для совершения обмана часто используют популярный товар, поэтому стоит быть осторожными при покупке их в онлайне.

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