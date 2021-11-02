Замдиректора спортивной школы в Братске будут судить за взятку в 350 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Уголовное дело о получении взятки в крупном размере передано прокуратурой региона в Падунский районный суд Братска. Обвиняемой по нему проходит заместитель директора Детско-юношеской спортивно-технической школы по автомотоспорту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- По данным следователей, женщина систематически с 2016 по 2020 годы получала вознаграждения за беспрепятственное предоставление предпринимателю муниципального имущества – гаража на территории спортшколы – для организации автосервиса, - говорят специалисты. – При этом она обеспечила взяткодателю преимущественное право на заключение договоров аренды.

В общей сложности следователи узнали о 350 тысячах рублей, переданных в качестве взятки. В скором времени свою участь подсудимая узнает в суде.

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