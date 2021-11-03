22 пожара произошло из-за короткого замыкания за сутки в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За прошедшие сутки в Иркутской области произошло 22 пожара. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. На пожарах было эвакуировано 14 человек. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- 2 ноября в 05:21 на телефон «101» поступило сообщение о пожаре в Иркутске на ул. Радищева, - рассказали в ведомстве. - К месту были направлены 4 пожарных расчёта. Кровля двухэтажного жилого дома площадью 100 квадратных метров была полностью в огне, существовала угроза распространения. Из дома самостоятельно эвакуировались 6 человек, из них 3 детей. Последствия пожара были ликвидированы к 10:50.

Второй случай произошел в селе Савватеевка Ангарского городского округа. Там горел не только двухэтажный деревянный дом, но и баня. На месте работали 3 пожарно-спасательных подразделения. Огонь потушили за час.

3 ноября в 02:48 в двухкомнатной квартире на 5-м этаже загорелась кухня в микрорайоне Топкинском. Хозяева успели потушить огонь до прибытия спасателей.

Пожарные считают, что наиболее вероятной причиной пожаров стало короткое замыкание электропроводки.

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