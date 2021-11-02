Житель Усолья-Сибирского признался сыну, что зарезал жену и покончил с собой Фото: Олег ЗОЛОТО

Смерть семейной пары произошла 1 ноября во дворе частного дома на ул. Парковая в Усолье-Сибирском. На месте происшествия полицейские обнаружили тела 48-летней женщины и 51-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следователи установили, что незадолго до смерти мужчина позвонил своему сыну и признался в убийстве супруги, - рассказали в ведомстве. - Он ударил ее в область грудной клетки. По предварительным данным, после звонка нанес себе телесные повреждения, от которых наступила смерть.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство». Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

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