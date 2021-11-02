Глава сельского МО в Иркутской области предстанет перед судом за превышение полномочий Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следственный отдел региона завершил расследование уголовного дела против главы сельского муниципального образования Зиминского района. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и СУ СК России по Иркутской области.

- Мужчина, подписал табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы на рабочих (осужденных), содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним трудовых обязанностей. Документы предоставил в Зиминский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области для учёта исполнения наказания осужденными в виде обязательных работ.

На основании этих документов с учета было снято 10 человек. При этом обязательные работы они не выполняли. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направили в Зиминский городской суд для рассмотрения по существу.

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