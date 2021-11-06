Иркутянин сфотографировал северное сияние в 20 километрах от города. Фото: Александр Турков

Иркутянин смог сфотографировать северное сияние в 20 километрах от города вечером 4 ноября. По словам сибиряка, невооруженным взглядом увидеть атмосферное явление было невозможно. Только в таймлапсе, сложив ролик из нескольких фотографий, на небе показались красные всполохи. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского планетария.

- После долгого периода спокойного Солнца уровень солнечной активности вырос настолько, что северное сияние стало возможным наблюдать на широте Иркутска — обычно для нашей местности это явление не характерно, - говорит директор Иркутского планетария Павел Никифоров. - Это свечение верхних слоёв атмосферы, вызванное взаимодействием магнитосферы Земли с потоком заряженных частиц от Солнца, так называемого солнечного ветра. Красивое природное явление напоминает нам о влиянии, которое Солнце оказывает на нашу планету и о необходимости изучать солнечно-земные связи.

Сотрудники планетария также призвали иркутян чаще смотреть на небо, так как при высоком уровне солнечной активности над Приангарьем может появиться сияние, которое видимо не только при помощи фотокамеры.

Последний раз на юге Иркутской области северное сияние наблюдалось в 2015 году — в ночь с 17 на 18 марта фотограф Станислав Толстнев смог запечатлеть это явление на байкальском острове Ольхон.

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