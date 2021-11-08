17-летний подросток из Иркутска выжил после нескольких ударов ножом в голову и грудь Фото: Анатолий ЖДАНОВ

35-летнюю иркутянку обвиняют в убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, 6 ноября текущего года женщина пришла в гости к знакомому. В один момент беседа между ними переросла в ссору. Разъяренная сибирячка ударила мужчину ножом в грудь. 53-летний потерпевший от полученного ранения погиб на месте. Затем женщина прошла в комнату 17-летнего сына убитого и несколько раз ударила подростка ножом в голову и грудную клетку. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Несмотря на серьезные ножевые ранения, молодой человек самостоятельно вывел женщину на улицу, после чего на место прибыли сотрудники полиции. В настоящее время потерпевший проходит лечение в больнице, - рассказали в ведомстве.

Обвиняемую задержали. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями СК установлено, что в 2006 году женщина была осуждена за убийство, покушение на убийство и разбой к 15 годам лишения свободы. Освободилась из исправительной колонии в апреле текущего года.

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