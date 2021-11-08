На 6 тысяч рублей оштрафовали иркутянина за танцы на крыше автомобиля Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Иркутске сотрудники ГИБДД оштрафовали 25-летнего парня, который устроил танцы на крыше автомобиля. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

– Нарушитель, пренебрегая нормами личной безопасности, допустил ряд административных правонарушений во время участия в дорожном движении на дорогах столицы Приангарья, – говорится в письме.

Сотрудники ГИБДД на основании существующих видеозаписей и других фактов, подтверждающих нарушение, составили 7 актов об административной ответственности и выписали штраф в размере 6000 рублей. Иркутянину за текущий год было предъявлено 22 нарушения в области дорожного движения.

В очередной раз сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу с мужчиной о надлежащем поведении на дороге, а также о последствиях нарушений, которые могут привести к трагедии.

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