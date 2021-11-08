Детские сады Иркутска снова работают в прежнем режиме. Фото: администрация Иркутска

С 8 ноября детские сады Иркутска начали работать в обычном режиме. В областном центре работает 133 дошкольных учреждения. Их воспитанниками являются больше 40 тысяч маленьких иркутян. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на департамент образования.

- Напомним, согласно указу Президента России Владимира Путина неделя с 30 октября по 7 ноября 2021 года была объявлена нерабочей. В соответствии с рекомендациями министерства образования региона с 1 по 3 ноября муниципальные дошкольные образовательные организации работали в режиме «дежурных» групп. Они были сформированы во всех детских садах города исходя из потребностей и заявок родителей, - отметили в администрации Иркутска.

Во время продленных каникул детей и подростков не будут пускать в торговые центры Иркутской области без сопровождения родителей. При этом взрослые все так же обязаны при себе иметь паспорт, QR-код на сертификат о вакцинации от коронавируса, справку о перенесенном меньше полугода COVID-19 или другие документы.

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