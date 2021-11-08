1,5 тысячи масок, халатов и бахил передали Иркутской областной инфекционной больнице в консульстве Кореи Фото: Олег ЗОЛОТО

Гуманитарный груз из генерального консульства Республики Корея передали Иркутской областной инфекционной больнице. Всего в больницу доставили около 1,5 тысячи медицинских халатов, в таком же количестве - медицинские маски KF-94 и бахилы, а также около 7 тысяч медицинских шапок. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– В данном учреждении лечились наши сотрудники, кроме того медики инфекционной больницы помогли организовать вакцинацию наших сотрудников. Сегодняшняя акция – это благодарность врачам за их труд, – сказал Генеральный консул Республики Корея Ким Се Ун.

Республика Корея 3-го октября отмечает День основания государства. Каждый год в честь праздника Генеральное консульство устраивает торжественный прием. Из-за тяжелой ситуации с коронавирусной инфекцией – праздник проведен не был. Все средства были направлены на гуманитарную помощь сотрудникам Иркутской областной инфекционной больницы.

Как отметил глава Приангарья, в Иркутской области нет дефицита средств индивидуальной защиты и даже имеется запас, однако оказанная помощь остается востребованной всегда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детские сады Иркутска снова работают в прежнем режиме. 133 детских сада города посещают больше 40 тысяч воспитанников. (подробности)

Эксперт разъяснил, имеют ли право ТРЦ Иркутска проверять QR-коды и паспорта. С 8 ноября проверять QR-коды в Иркутске будут в ТРЦ, фитнес-центрах и кафе. (подробности)