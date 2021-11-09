Православный храм загорелся в селе Белоусово Качугского района Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром 9 ноября произошел пожар в православном храме в селе Белоусово Качугского района. Сообщение от очевидцев в 9 часов утра поступило на номер «101». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Иркутской области.

- Пожар произошёл в деревянном строении храма площадью 60 квадратных метров. В храме людей не было, пострадавших нет, - отметили в ведомстве.

Прихожан во время пожара в здании не было. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На момент прибытия пожарных 15-метровое здание было полностью охвачено огнём. К тушению привлечены 13 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России.

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