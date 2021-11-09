Новый пункт вакцинации открылся в Иркутском диагностическом центре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый пункт вакцинации от коронавирусной инфекции открылся в Иркутском диагностическом центре. Он будет работать в будние дни с 09:00-19:00. Также прививку теперь можно поставить в переходе между рынком «Новый» и МТЦ «Новый», так как в самом торговом центре пункт закрыт. Посетить его можно с 12.00 до 17.00 ежедневно. Об этом сообщают в пресс-службе правительства иркутской области со ссылкой на главу регионального минздрава Яков Сандаков.

- По решению губернатора во время нерабочей недели минздрав организовывал работу дополнительных выездных мобильных бригад, в частности, мобильный пункт работал на площади у стадиона «Труд». Подчеркну, что люди, которые ставили первый компонент вакцины в одном из передвижных мобильных пунктах, через 21 день смогут поставить второй компонент на том же месте - выезды запланированы, - сказал Яков Сандаков.

В прежнем режиме в Иркутске работают прививочные пункты в ТРЦ «Mega Home», «Юбилейный», «ЯркоМолл» и в Сибэкспоцентре.

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