Четыре человека погибли, один пострадал на пожарах в Тайшетском и Чунском районах 8 ноября Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За прошедшие сутки на пожарах в Тайшетском и Чунском районах погибли четыре человека, один человек пострадал. Так, вечером 8 ноября пожар унес жизни 57-летнего мужчины и 53-летней женщины, проживавших в поселке Хоняки Чунского района. По номеру «101» позвонили соседи, которые первыми заметили огонь. Когда на место прибыли три пожарных расчета, пламя охватило деревянный одноэтажный дом на площади 24 квадратных метров. Обрушилась крыша. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух погибших. Дознаватели и эксперты МЧС устанавливают причину произошедшего. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Подразделения управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области переведены на усиленный режим несения службы из-за резкого увеличения количества пожаров и гибели людей, - отметили в ведомстве.

На особом контроле надзорных органов находятся три района, где за месяц зарегистрирован одновременный рост пожаров и числа погибших на них людей. Это Боханский, Шелеховский и Тайшетский районы. Увеличение количества погибших, по сравнению с тем же периодом прошлого года, наблюдается в Иркутском, Чунском, Ангарском, Зиминском и Балаганском районах. Рост пожаров наблюдается на территории 18 городов – это города Иркутск, Тулун, Зима, Братск, Свирск, а также 13 районов.

Всего с начала года в Иркутской области произошло 5339 пожаров, погибли 138 человек, 165 человек получили травмы.

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