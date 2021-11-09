Пятеро иркутян стали мастерами спорта России Фото: Егор Сачко

Пятерым атлетам Иркутской области Минспорта России присвоило спортивное звание «Мастер спорта России». Они профессионально занимаются настольным теннисом, пауэрлифтингом, прыжками на батуте и судомодельным спортом. Приказ о присвоении квалификации был подписан 29 октября министром спорта Олегом Матыциным, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

– Присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» пяти атлетам Иркутской области, – говорится в сообщении.

София Белоусова и Алексей Кузнецов стали мастерами спорта по настольному теннису: София выполнила норматив в одиночном разряде на всероссийских соревнованиях на Алтае, Алексей одержал победу в парном разряде. Звание мастера спорта по пауэрлифтингу получила Евгения Косова, после успешного выступления в троеборье в Суздале. Мастером спорта по прыжкам на батуте стала Анастасия Кравцова. Она успешно выполнила норматив на чемпионате страны. В судомодельном спорте мастером стал Евгений Глазунов. Иркутянин на соревнованиях в Новосибирске завоевал серебро и бронзу, после чего было присвоено звание.

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