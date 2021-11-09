Ангарчанин во время ссоры скинул своего знакомого с балкона третьего этажа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27-летнего ангарчанина обвиняют в убийстве знакомого. По версии следствия, днём 7 ноября двое мужчин и женщина выпивали алкоголь в одной из комнат общежития, которое находится в 91 квартале Ангарска. Однако застолье переросло в ссору, а затем и в драку. Разъяренный сибиряк, желая своему обидчику смерти, скинул его с балкона третьего этажа. 35-летнего мужчину госпитализировали в больницу, но от полученных травм он скончался. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- В кратчайший срок следователи СК совместно с сотрудниками полиции задержали подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в ведомстве.

В отношении 27-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела продолжается.

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