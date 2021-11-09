Жителей Мамско-Чунского района могут переселить в другие территории Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Переселить жителей Мамско-Чуйского района в другие территории региона предложила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун. Этот вопрос обсудили на комитете по здравоохранению и соцзащите Заксобрания региона. По словам Гершун, район относится к крайнему северу и создавать на его территории новые предприятия нецелесообразно. Работать люди могут поехать в Бодайбо и Бодайбинский район. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

- Это территория крайнего севера, у нас ресурсов не хватит на ее развитие. Стратегия — это некий договор между собой, что мы развиваем, что нет. В Мамско-Чуйском районе, насколько помню, часть поселков уже были закрыты и переселены. Считаю, что эту работу должны продолжить. [...] Поселок Мама останется навсегда, наверное", — заявила Гершун.

При этом правительство региона собирается поддерживать Мамско-Чунский район до 2036 года.

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